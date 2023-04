Emine Erdoğan, depremzede ve gönüllülerle iftarda bir araya geldi

"Yurt içi ve dışından binlerce yardımsever yaralarımızı sarmaya koştu. İnsani yardımlar, önyargı bariyerlerini aşıp merhamet köprülerine dönüştü. Devletimizle birlikte gönüllülerin, sivil toplum örgütü mensuplarının dünyanın dört bir yanında ektiği sevgi ve barış tohumları bu kez Türkiye'de yeşerdi. Toprağımız şiddetli depremlerle sarsılırken bizim birbirimize olan inancımız pekişti. Birbirimize kenetlendik. Böylelikle kalbimizle yaptığımız her şeyin muhakkak bize geri döndüğüne bir kez daha şahit olduk. Bu vesileyle gördük ki insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış, insan insana emanetmiş. Bu zor süreçte güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi bizim en büyük tesellimiz oldu."