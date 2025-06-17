‘Emekli Evi’nde vatandaşlara ücretsiz çay-kahve ikramı yapılıyor

Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşın her anını düşünen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında açtığı Emekli Evi ile emeklileri de unutmuyor. Emekli vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla kültürel ve sanatsal faaliyetler, sağlık kontrolleri, spor aktiviteleri gibi birçok farklı alanda etkinlik düzenleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Erdemli’de de Emekli Evi açarak ilçede yaşayan emekliler için önemli bir hizmeti daha kullanıma sundu.



"Emeklilerimiz, Erdemli Emekli Evi’nde olmaktan çok mutlular"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Emekli Evinin Erdemli ilçesi için uzun zamandır planlanan bir hizmet olduğunu söyleyerek, "Erdemlili emeklilerimizin buna ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Başkanımız Vahap Seçer, ‘Denize yakın bir yerde bir alan temin edelim ve Emekli Evimizi açalım’ demişti. Biz de Erdemoğlu Bulvarında Emekli Evimizi açtık. Emeklilerimiz kullanmaya başladı" dedi.

Erdemli’de emekli nüfusun yoğun olduğuna, emeklilerin zorlu hayat şartlarında sürekli bir şeylerin hesabını yapmak zorunda olduklarına vurgu yapan Uzunbağ, "Bir çay, bir kahve kaç lira bunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden Erdemli’deki emeklilerimize çok güzel bir yer açtık. Emeklilerimiz çok uzun bir mesafe kat etmeden buraya geliyor ve burada olmaktan çok mutlular. Erdemli’de yaşayan tüm emeklileri, Emekli Evini kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.



"Burada herkesin kendini değerli hissettiği, güvenli ve sıcak bir ortam sunuyoruz"

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Erdemli Emekli Evi Sorumlusu Ebru Şahin, yaklaşık 3 ay önce hizmete başladıklarının bilgisini vererek, "Açıldığımız günden bu yana vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyoruz. Şu anda toplam 240 üyemiz bulunmakta. Üyelerimiz ve eşleri olmak üzere, haftalık ortalama 250-300 arası kişiye hizmet veriyoruz. Emekli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını artırmak, aktif yaşlanmalarını desteklemek, toplumsal ve sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla, sosyal ve kültürel programlar düzenliyoruz. Burada herkesin kendini değerli hissettiği, güvenli ve sıcak bir ortam sunuyoruz" ifadelerini kullandı.