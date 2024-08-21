Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunmuştu! Katillerini kapıda karşılamış: Suçlarını itiraf ettiler

Kadıköy’de 18 Ağustos Pazar günü amatör müzisyen Çınar Ersanlı’dan haber alamayan yakınları, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde Ersanlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Elleri ve ayakları bağlı, ağzı bantla kapatılmış halde bulunan Çınar Ersanlı’nın boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

KATİLLERİNİ KAPIDA KARŞILAMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada binanın güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Görüntülerde Çınar Ersanlı’nın kapıda karşıladığı 2 kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Görüntülerde apartman kapısını açan Çınar Ersanlı’nın 2 kişiyi karşıladığı görülürken, bir süre sonra 2 kişinin yalnız olarak apartmandan ayrıldığı görülüyor. Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip ettiği şüphelilerin, evden ayrıldıktan sonra bir büfeye giderek içki aldıkları görüntülere de ulaştı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Mehmet Ali U.(19) ve Emre E.(26) gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüphelilerin tüm detayları anlatarak, cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.Çınar Ersanlı’yla bir süre önce internetten tanıştıklarını anlatan şüphelilerin olay günü birlikte içki içmek için toplandıklarını söyledikleri öğrenildi.

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SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Mağdurun kendilerini apartman kapısında karşılayarak daireye çıkardığını anlatan şüphelilerin, gecenin ilerleyin saatlerinde alkollün etkisiyle aralarında tartışma çıktığını belirttiği öğrenildi. Şüphelilerin ifadesinde "Aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu dövdük. Bayıldığını düşündük. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantla kapattık. Sonra evden ayrıldık. Öldüğünü daha sonra öğrendik." dedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.