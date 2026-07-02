İstanbul'da tramvay arızası: Mithatpaşa Durağı kapatıldı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında sabah saatlerinde Akşemsettin Tramvay Durağı ile Zeytinburnu tramvay Durakları arasında teknik arıza meydana geldi. Mithatpaşa Tramvay Durağı yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı. Bazı yolcular gidecekleri yerlere yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Durağa girmek isteyen bazı yolcular ise görevliler tarafında diğer duraklara yönlendirildi. Tramvay seferleri Kabataş- Akşemsettin Durakları ile Zeytinburnu- Bağcılar Durakları arasında yapılabildi. Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında İETT otobüsleri bir süre ücretsiz sefer yaptı. Tramvay seferleri sorunun çözülmesinin ardından normale döndü.