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İstanbul'da tramvay arızası: Mithatpaşa Durağı kapatıldı

02.07.2026 - 10:17Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'da tramvay arızası: Mithatpaşa Durağı kapatıldı

İstanbul'da Kabataş Bağcılar hattında yaşanan arıza nedeniyle Mitatpaşa tramvay durağı kapatıldı. Yolcular yürümek zorunda kaldı.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında sabah saatlerinde Akşemsettin Tramvay Durağı ile Zeytinburnu tramvay Durakları arasında teknik arıza meydana geldi. Mithatpaşa Tramvay Durağı yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı. Bazı yolcular gidecekleri yerlere yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

İstanbulda tramvay arızası: Mithatpaşa Durağı kapatıldı

Durağa girmek isteyen bazı yolcular ise görevliler tarafında diğer duraklara yönlendirildi. Tramvay seferleri Kabataş- Akşemsettin Durakları ile Zeytinburnu- Bağcılar Durakları arasında yapılabildi. Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında İETT otobüsleri bir süre ücretsiz sefer yaptı. Tramvay seferleri sorunun çözülmesinin ardından normale döndü.

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