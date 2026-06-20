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Elindeki bıçakla çevreye saldıran şahsı bir tokatla yere serdi sürükleyerek götürdü

20.06.2026 - 00:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AKSARAY (İHA)

Elindeki bıçakla çevreye saldıran şahsı bir tokatla yere serdi sürükleyerek götürdü

Aksaray’da elindeki bıçakla çevreye saldıran şahsı tokatla yere seren başka bir şahıs, baygınlık geçiren saldırganı sürükleyerek götürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Ereğlikapı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişiyle kavga eden adam belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

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Kavga edip çevredeki vatandaşlara da saldırmak isteyen şahıs, olay yerinde bulunan bir başka şahıs tarafından bir tokatla yere verdi. Ardından baygınlık geçiren eli bıçaklı şahsı tişörtünden tutan diğer şahıs sürükleyerek götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken olayda yaralanan olmadığı tespit edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri olayla ilgili tutanak tutarak şahısları serbest bıraktı.

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Öte yandan, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde şahsın elindeki bıçakla kavga ettiği, daha sonra olay yerine gelen diğer şahıs tarafından tokatla yere serilip sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı.

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