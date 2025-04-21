Elif Kırav cinayetinin perde arkasını arkadaşı ve annesi anlattı! Kan donduran detaylar var

Olay, geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşular, genç kadının evine geldiğinde Kırav'ı kanlar içerisinde gördü. Komşu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti.

SİYAH GİYİMLİ BİRİNİN APARTMANDAN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Elif Kırav'ın komşusu emniyete verdiği ifadede, olay günü sabah saatlerinde Kırav'ın dairesinden çok fazla bağrışma sesi geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli birinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi. Daha sonra saat 16.30 sıralarında Kırav'ın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını ve kapının açık olması üzerine içeri girdiğinde Kırav'ı yaralı vaziyette gördüğünü belirtti.

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ESENYURT'TA YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede Esenyurt'ta yakaladı. Şüpheli Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı. İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi. Sevil Akdağ çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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"O CANİ ARKADAŞIMIN ÇOCUKLUK ARKADAŞI'

Sevil Akdağ'ın Elif Kırav'a takıntılı olduğunu dile getiren Bade Taş, yaşananları şu sözlerle anlattı; Taş; "Aslında böyle bir açıklama yapmayacaktım. Çünkü o gücü kendimde bulamıyorum. Ailem dediğim insan öldü. Sustukça her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Mecbur kaldım. Olay olmadan bir gün öncesi bana mesaj attı Elif, "O cani ne yazık ki benim arkadaşımın çocukluk arkadaşı. Ama ben kendisini iki kere falan gördüm. Elif'in doğum günlerinde. İçten içe Elif'e takıktı. Ne zaman alkol alsa ya da başka bir madde kullansa, Elif’i arardı. Sürekli ağlıyor, beni çevremden kimse sevmiyor, ben senin arkadaşının diye. İstemiyorduk onu arkadaş çevremizde" dedi.

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Taş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Beraber dışarıya çıkıyorlar, yiyorlar içiyorlar, sonra bu malum şahıs, tuvalete gidip geldikten sonra her hareketleri değişiyor. Elif de diyor ki “Ben geceye seninle devam etmek istemiyorum” diyerek bunu gönderiyor. Elif ise başka bir kız arkadaşıyla mekandan ayrılıp farklı bir yere geçiyor. Bu cani arka arkaya arıyor Elif'i. Elif cevap vermeyince yanındaki kızı arıyor. Oradan çıkıyor ve Elif kendi evine gidiyor. Sabaha karşı cebinden kesici aletle Elif'in kapısına geliyor. İçeride ne yaşandı bilmiyorum. Sadece telefona ulaşamasın diye telefonu kapının önüne koymuş.Her yerinden bıçaklamış, 35-40 bıçak izi var. Ve bu kızı bu halde annesi evde buluyor. Aile perişan durumda.

ACILI ANNE:KIZIMI KISKANIYORDU

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D’de Neler Oluyor Hayatta’da programında kan donduran cinayet masaya yatırıldı.

Elif Kırav'ın acılı annesi Şükran Kırav programa katılarak vahşetin perde arkasını gözyaşları içinde anlattı:

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Kırav; "6-7 seneden beri tanışıyorlar. İyice sardı kızıma, bırakmadı peşini. Çok kıskançlık vardı, agresifti. Benim evime gidip geliyordu. 'Kızım bu kız hiç hoşuma gitmiyor, gelmesin' diyordum. 'Anne ben gelme diyemiyorum' diyordu. Kızımı kıskanıyordu. Oğlum da fark etti. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Benim kızım kimsenin kalbini kırmazdı. Benim kızın çok merhametliydi. Kızım ameliyat oldu, kızında kalıyordum. 'Anne ne zaman geleceksin, yeğenlerimi de getir, çok özledim' dedi. Anahtarımı ablasında unutmuşum, anahtarı aradım bulamadım. Elif'i çok aradım açmadı. Aşağıdaki komşumu aradım, 'Yukarıya çıkarmasın, Elif bana cevap vermiyor' dedim. Komşum çıktı, "Şükran kanlar içinde yatıyor Elif hemen çık" dedi. 6. kata nasıl çıktım bilmiyorum. Zaten kapı açıktı. Kuşun kafesini, kızımın telefonunu dışarıya koymuş ulaşamasın diye. Kızım yatıyor yerlerde, duvarlara tırmalamış kanlar içinde. O görüntüyü ben gördüm, müebbet istiyorum. Kızım ne alırsa, aynısı o da alıyordu. İçimden ona karşı hep kötü bir his vardı. Bir kere konuşmasını duydum kızımın, 'yeter sevil bırak peşimi' diyordu. Gelip kızımın kıyafetlerini giyer, kızımla öyle bir yere giderdi. Çok kıskançtı. Kızıma çok azap çektirmiş, canice, vahşice öldürmüş kızımı. Polis ben böyle cinayet görmedim diyor." ifadelerini kullandı.

"30 DEĞİL, 53 TANE BIÇAK YARASI"

Abi Furkan Kırav ise; sosyal medyada konuşulan duygusal ilişki hakkında yorumda bulundu.

Abi Kırav; "Böyle bir şey kesinlik yok. Zanlı içinde de mağdur içinde böyle konular geçerli değil. Benim ablam arkadaşlarına çok değer verdiği için kendi hayatını yaşadığı için sosyal medyada böyle gözüyor olabilir. Ama ben onun en yakınıyım. Kardeşi ve her şeyini paylaştığı insan da benim. Öldüren kızın psikolojik rahatsızlığı olduğunu biliyordu. Eski bir arkadaşı olduğu için ara sıra görüşebildiği seviyede bir arkadaşlığı var. Bekliyoruz, ortada kocaman bir canilik var. Gece dışarıya çıkıyorlar. Ayrıldıktan sonra ablam başka arkadaşlarıyla buluşuyor. Sonra tek başına evine dönüyor. Şu anlık bildiğimiz kadarıyla kız tekrar arıyor. Amacı sanırım konuşmakmış. Ablamın normal arkadaşıydı. Aynı sofradan da yemek yedik. Eve geliyor, ondan sonrasını da biz de bilmiyoruz. 30 tane değil 53 tane bıçak yarası var. Bıçakla gelmiş zaten. Ablamı katletti canice. Ablam dışında kendi çocuğunu da öldürmüş sayılır." dedi.