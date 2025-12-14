Elazığ'da yürekler ısındı: Kediye kestane kazanının önünde bakıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
14.12.2025 - 11:23
Yunus Emre Dağdelen
Elazığ'da kestane satan Yahya Kılıç, soğukta üşümemesi için sokak kedisini tüplü kestane kazanının yanında misafir ediyor.

Elazığ'da kestane satışı yapan Yahya Kılıç, tezgahının yanına gelen sokak kedisini sahiplendi. Soğukta üşümemesi için kediye tezgahın alt kısmında bulunan kazanın yanında yuva yapan Kılıç, mesai saatleri boyunca kediyi muhafaza ediyor. Günün büyük bölümünü tüplü kestane kazanının yanında geçiren ve sıcak sayesinde üşümeyen sevimli kedi ile Kılıç'ın dostluğu yürekleri ısıtıyor.

