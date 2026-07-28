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Kamyon ile otomobil çarpıştı! Feci kaza 3 kişi öldü, 2 yaralı var

28.07.2026 - 22:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kamyon ile otomobil çarpıştı! Feci kaza 3 kişi öldü, 2 yaralı var

Çankırı'da tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, Çankırı-Kızılırmak karayolu İskilip kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Ö. (56) idaresindeki 06 BPL 966 plakalı otomobil ile İbrahim A. (38) yönetimindeki 19 AFU 560 plakalı tır kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Nazmi A. (61) ile Sevgi Ç. (65) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Gülay Ö. (54) ve Ersin Ş. (42) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ersin Ş. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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