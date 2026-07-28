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Emet'teki manavın eliyle karpuz soyma videosu sosyal medyada viral oldu

28.07.2026 - 23:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA (İHA)

Kütahya'nın Emet ilçesinde manavlık yapan Salih Aydoğdu'nun, sattığı karpuzun doğallığını ve kalitesini göstermek amacıyla çektiği ilginç video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Aydoğdu'nun, İzmir'deki bir karpuz tarlasında eline aldığı karpuzu bıçak kullanmadan, portakal soyar gibi yalnızca el gücüyle tek parça halinde kabuğundan ayırdığı görüntüler kısa sürede viral oldu.

2Emet'teki manavın eliyle karpuz soyma videosu sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından Aydoğdu, iş yerinde İHA kameralarına karpuzu nasıl soyduğunu bir kez daha uygulamalı olarak gösterdi.

3Emet'teki manavın eliyle karpuz soyma videosu sosyal medyada viral oldu

Karpuzun özelliğini anlatan Salih Aydoğdu, "Bu gördüğünüz orijinal çekirdek karpuz.

4Emet'teki manavın eliyle karpuz soyma videosu sosyal medyada viral oldu

Kabak aşısı değil, eski babadan dededen kalan tohumlardan yetişen pembe karpuz.

5Emet'teki manavın eliyle karpuz soyma videosu sosyal medyada viral oldu

İzmir Torbalı'dan getirdiğimiz bu karpuz, sulu, taze, gevrek ve ince kabuklu olduğu için bu şekilde kolayca soyulabiliyor. Amacım halkımıza kaliteli ve doğal karpuzu tanıtmaktı" dedi.

6Emet'teki manavın eliyle karpuz soyma videosu sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada paylaşılan videonun beklediğinden fazla ilgi gördüğünü belirten Salih Aydoğdu, gelen yorumlarda Emet halkının bu kalite ve doğallıktaki karpuza ulaşabildiği için şanslı olduğunun sıkça dile getirildiğini ifade etti.

7Emet'teki manavın eliyle karpuz soyma videosu sosyal medyada viral oldu

Salih Aydoğdu'nun bıçak kullanmadan karpuzu tek parça halinde soyduğu görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de büyük beğeni topladı.