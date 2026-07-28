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İstanbul'da iki ilçesinde denize giriş yasağı!

28.07.2026 - 22:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İstanbul'da iki ilçesinde denize giriş yasağı!

İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yarın dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı.

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Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, İl İdaresi Kanunu gereğince yarın denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yarın gün bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yarın geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın girişe kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

 

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