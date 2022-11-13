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Elazığ’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

13.11.2022 - 01:42 | | ELAZIĞ (İHA)
Elazığ’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, merkez Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 23 ADA 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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