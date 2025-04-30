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Elazığ'da köylüler görünce inanamadı! Sürü halinde yakalandılar, bakanlık devreye girdi

30.04.2025 - 11:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ'da köylüler görünce inanamadı! Sürü halinde yakalandılar, bakanlık devreye girdi

Elazığ'da doğada sürü halinde dolaşan hayvanlar köylülerin dikkatin kaçmadı. Sarp kayalıklarda sürü halinde görüntülenen hayvanlar için bakanlık da devreye girdi.

Elazığ, zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Doğa fotoğrafçıları ve yaban hayatı meraklıları için büyük bir potansiyel barındıran bölge, yaban keçileri gibi nadir türlerin yaşaması için elverişli bir ortam sunuyor.

Bu çerçevede Elazığ'ın Göllübağ Köyü yüksek kesimlerinde, koruma altındaki dağ keçileri doğa fotoğrafçısı Mustafa Sönmez tarafından dron ile görüntülendi. Sarp kayalıklarda sürü halinde görüntülenen keçiler, bir süre sonra gözden kayboldu.

Elazığda köylüler görünce inanamadı Sürü halinde yakalandılar, bakanlık devreye girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altında olan dağ keçileri, Türkiye'de avlanması kesinlikle yasak olan türler arasında yer alıyor. Kaçak avcılara yönelik sıkı denetimler yapılarak, bu nadir türün neslinin devam etmesi sağlanıyor.

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