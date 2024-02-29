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Elazığ’da Hollywood filmlerini aratmayan olay! Polis şüpheliyi, durdurduğu kuryenin motosikletine binerek yakaladı

Elazığ’da husumetlisi M.A.’yı silahla vurarak yaralayıp kaçan S.Y.’yi, olaya müdahale için gelen polis, bir kuryenin motosikletini durdurup binerek yakaladı. Polis memurunun kuryenin motosiklete bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

29.02.2024 - 14:19 | | Tamer ÖREN/ELAZIĞ,(DHA)
Elazığ’da Hollywood filmlerini aratmayan olay! Polis şüpheliyi, durdurduğu kuryenin motosikletine binerek yakaladı

Olay, dün Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. S.Y. husumetlisi M.A.’nın yanına gelerek, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. M.A. yaralanırken, S.Y. ise kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polislerden biri, ters yön olduğu için araçla takip edemeyecekleri şüphelinin peşine düşmek için karşı yöne geçerek yoldan geçen bir kuryeyi durdurdu. Kuryenin arkasına binen polis memuru, koşarak kaçan şüpheliyi 500 metre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Elazığ’da Hollywood filmlerini aratmayan olay Polis şüpheliyi, durdurduğu kuryenin motosikletine binerek yakaladı

Öte yandan şüphelinin kaçması ve polis memurunun kuryenin motosikletini durdurarak binme anları ise güvenlik kameralarına yakalandı. Hastanede tedaviye alınan M.A.’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, S.Y.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)

 

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