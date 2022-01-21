Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
21.01.2022 - 19:51 |
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.39'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.