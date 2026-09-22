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GündemSelçuk Bayraktar’dan çarpıcı TEKNOFEST paylaşımı: "Şanlıurfa biz geliyoruz!"
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Selçuk Bayraktar’dan çarpıcı TEKNOFEST paylaşımı: "Şanlıurfa biz geliyoruz!"

22.09.2026 - 10:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktar’dan çarpıcı TEKNOFEST paylaşımı: "Şanlıurfa biz geliyoruz!"

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2026 yılında köklü tarihi ve medeniyet mirasıyla öne çıkan Şanlıurfa’da teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan "TEKNOFEST Güneydoğu" için geri sayımda başlarken Selçuk Bayraktar’ın sıra gecesi eşliğinde çiğköfte yoğuran insansı robot videosu paylaşması kısa sürede viral oldu.

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Kentte bu dev organizasyon için hummalı hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı coşkulu paylaşım büyük ilgi gördü.

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TEKNOFEST ROBOTU SIRA GECESİNDE ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU

Selçuk Bayraktar’ın "Şanlıurfa biz geliyoruz. Sazlı, sözlü, coşkulu. Son 10 gün" mesajıyla paylaştığı tanıtım videosu kısa sürede viral oldu. Kadim kentin geleneksel sıra gecesi kültürünün modern teknolojiyle harmanlandığı klipte, bir insansı robotun çiğ köfte yoğurduğu anlar izleyenlerin beğenisini topladı. Renkli görüntülere sahne olan klipte, Şanlıurfa'nın sıra gecelerinin önemli türkülerinden olan "Urfalıyam Ezelden" türküsünün TEKNOFEST için özel olarak uyarlanan versiyonu da yer aldı.

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Yapay zeka destekli oluşturulan video kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

 

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