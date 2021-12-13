GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemElazığ'da 3,3 ve 3,6 büyüklüğünde deprem!
Haberler Gündem Haberleri Elazığ'da 3,3 ve 3,6 büyüklüğünde deprem!
ABONE OL

Elazığ'da 3,3 ve 3,6 büyüklüğünde deprem!

Elazığ’ın Maden ilçesinde peş peşe 3.3 ve 3.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

13.12.2021 - 20:22 | | İHA
Elazığ'da 3,3 ve 3,6 büyüklüğünde deprem!

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.58'da Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. Ardından ilçede saat 20.10'da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlçede depremler hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti

Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti

Bakan Ersoy: Sinema sektörüne 94 milyon 797 bin TL destek sağladık

Bakan Ersoy: Sinema sektörüne 94 milyon 797 bin TL destek sağladık

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 13 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekişlinde kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 13 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekişlinde kazandıran numaralar...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Ersoy: Sinema sektörüne 94 milyon 797 bin TL destek sağladık

Bakan Ersoy: Sinema sektörüne 94 milyon 797 bin TL destek sağladık

Sıradaki Haber
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 13 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekişlinde kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 13 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekişlinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Elon Musk, Time dergisi tarafından 'yılın kişisi' seçildi!

Elon Musk, Time dergisi tarafından 'yılın kişisi' seçildi!

Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak! ÖSYM'ye gönderildi, işte detaylar...

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak! ÖSYM'ye gönderildi, işte detaylar...

Sıradaki Haber