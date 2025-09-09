Elazığ trafiği rahatlayacak! Ulaşım ağı yeni bulvarlarla genişleyecek

Haberin Devamı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın "Güvenli ve konforlu ulaşım" hedefi ile kent genelinde başlattığı yol yenileme ve yeni bulvar çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nın Zafran Mahallesi sınırlarında yeni bulvar düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Bin 400 metre uzunluğundaki yolda 30 metre genişliğinde yeni bir bulvar yapılacak. Abdullahpaşa, Bahçelievler, Cumhuriyet, Çaydaçıra ve Zafran Mahallelerini birbirine bağlayacak olan bulvar ile ulaşım kalitesi artırılarak trafik aksı güçlendirilecek.

Öte yandan yolun yaklaşık yüzde 19 olan eğimi yaklaşık yüzde 11'e kadar düşürülecek. Bu sayede kış aylarında sürücüler, daha güvenli seyahat edebilme imkanına kavuşacak.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Zafran Mahalle Muhtarı Selahattin Kuşaksız ve ilgili birim müdürünün de eşlik ettiği Başkan Şerifoğulları, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi adına ekiplerin yoğun mesaisinin devam ettiğini belirtti. Bölgede yürütülen çalışmaların ulaşım altyapısı, artan nüfus ve trafik hacmi karşısında güçlü bir alternatif haline geleceğini vurgulayan Başkan Şerifoğulları, yeni yol ve bulvarın şehre değer kazandıracağını ifade etti.