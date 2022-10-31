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El Kaide ve DEAŞ’ın sözde eski kadısı Adana’da yakalandı

Adana polisinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin daha önce El Kaide ve DEAŞ terör örgütünün sözde 'kadılığını' yaptığı öğrenildi.

31.10.2022 - 09:51 | | İHA
El Kaide ve DEAŞ’ın sözde eski kadısı Adana’da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösteren 1’i Türk 5’i yabancı uyruklu 6 şüphelinin, yasa dışı yoldan ülkeye girip, örgütün Yamaçlı Grubu’na dahil olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen TEM ekipleri, 26 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı evlerde, şüpheliler gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden A.H.’nin (52), Suriye’de terör örgütü El-Kaide saflarında faaliyet yürüttüğü, bölgenin DEAŞ’ın eline geçmesiyle birlikte saf değiştirdiği belirtildi. A.H.’nin, örgüt bünyesinde sözde ‘kadılık’ yaptığı, sözde 'fetva sorumlusu' olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile A.A. (22) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı, diğer şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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