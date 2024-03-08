EKYS puanı kaç yıl geçerli? EKYS sonuç ekranı ile EKYS sonuç sorgulama! EKYS puanı kaç kez kullanılır?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (İOKBS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla sonuçlar ilan edildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM sonuç açıklamasında; "18 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2024-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 8 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

EKYS puanı kaç yıl geçerli?

Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.