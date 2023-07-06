'Ekrem İmamoğlu'nun asıl hedefi cumhurbaşkanlığı’

Bu amaçla “iktidar için değişim” adını taşıyan internet sitesi erişime açıldı. Değişime davet çağrısı yapılan sitede, “CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz” denilerek, isteyen herkesin görüş, öneri ve değerlendirmelerini iletmesi için bir forma yer verildi.

Toplantılar yapacak

Ekrem İmamoğlu’nun ikinci adımı ise, “değişim için” iş dünyası, akademisyenler, sanatçı, sporcu ve gençler gibi toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmek olacak. Böylece değişim süreci sadece CHP’li üyelerle değil, farklı kesimlerin de desteği alınarak yürtülecek. Bu çerçevede bir dizi toplantı ve buluşma organize edilecek.

İmamoğlu yapacağı açıklamalarda “adaylık” konusunda renk vermeyecek. “Adayım” demeyecek ama her konuşmasında “Mevcut Genel Başkan ile devam edilmez. Bu Genel Merkez ile olmaz” yönündeki mesajlarını yineleyecek.

Parti kulislerinde İmamoğlu için “Kapsamlı bir araştırma yapıyor. Kendi çıkarına bakmaz. Ekrem Bey’in hedefi zaten genel başkanlık değil. Genel başkan başkası olsa bile cumhurbaşkanı adayı olabilir. Asıl hedefi cumhurbaşkanlığı” değerlendirmeleri yapılıyor.

Kurultay çağrısı olmayacak

İnternet sitesinde yayınlanan metin, parti kulislerinde “Olağanüstü kurultay çağrısı yapılmayacak” şeklinde yorumlandı. Parti kulislerinde, İmamoğlu’nun aday çıkmaması halinde hangi ismin adaylığına sıcak bakıp destekleyebileceği de tartışılıyor. Bu çerçevede “CHP Grup Başkanı Özgür Özel aday olması halinde İmamoğlu’nun ‘hayır’ demeyeceği isimlerden biridir” yorumu yapılıyor.