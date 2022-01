Ekrem İmamoğlu'na tepkiler peş peşe geldi! 'İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların halini gördük'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, yoğun kış şartlarında belediyeciliğin önemini vurgulayarak "Bugün kar yağıyor ve biz bir yandan açılış yapıyoruz. Bu herkese nasip olmaz.

Rabbi'mize şükürler olsun. İşte gördük, büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük. Onların halkımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar acze düştüklerini, bu anlamda eser siyasetini, hizmet belediyeciliğini dahi yerine getiremeyecek bir vizyonu olduklarını gördük. Ama biz en yoğun kış şartlarına rağmen hep birlikte belediyelerimizle, teşkilatımızla, milletimizle el ele vererek inci tanesi gibi tesislerimizi Ankara'mıza, Türkiye'mizin dört bir yanına birer birer dizmeye, birer birer milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'HİZMET ÇITAMIZI YÜKSELTİYORUZ'

Modern alt yapıya sahip olan spor tesislerini 81 vilayette vatandaşlarla buluşturmaya devem edeceklerini söyleyen Kasapoğlu, "Ankara'nın dört bir yanında inşa ettiğimiz, gençlik alanında yaptığımız çalışmalar, gençlik merkezlerimiz, kamplarımız, birbirinden değerli modern yurtlarımız ve bu anlamda belediyelerimizle el ele vererek, bir olarak, beraber olarak, milletimizin hizmete erişimini sağlamakta kendimizi mesul hissediyoruz. Mamak'ta her hafta açılış var. Ankara'nın diğer ilçelerinde iş birliği yaptığımız tüm ilçelerimizde açılışlarımız var. Artık temelini attığımız tesislerin birer birer meyvelerini toplama sürecine girdik. Gençlerimize yönelik en kapsamlı gençlik yatırımlarını, en modern spor tesislerini son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz gibi hizmetteki çıtamızı yükseltme adına bu altyapıyı birlikte güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ TURAN: İSTANBULLU KAR ALTINDAYKEN BALIKÇIDA BÜYÜKELÇİYLE NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMA ZORUNDA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'nin Çan ilçesine geldi. Burada bir iş yerinin açılışına katılan Turan, konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kar yağışı sırasında bir balıkçıda yemek yerken çekilen görüntülerine değinerek, "Dünya şehri diye bir İstanbul’umuz var. Haberlerde izlediniz. Megakent oldu, megaköy. Yazık değil mi? 3 gün önce 'afet var' uyarısı yapıldı.

Buna rağmen Sayın Başkan’ı balıkçıda gördük. 'Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur? Dert varsa, bu derdi beraber yaşayacağız. Bakınız, kimin ne yediğiyle işimiz yok. Ama İstanbullu kar altındayken, bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda. Her zaman balık ye ama o şartlarda İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat o toplantının ne olduğunu açıklamak zorundasın. Kaldı ki ikili görüşme, kaldı ki insan balık yediğini gizler mi? 'Yemedim' dedi. Sonra görüntüler çıktı. '1 saat' dedi, 3 saat çıktı" dedi.

'MİLLETE RAĞMEN DEĞİL, MİLLETLE BERABER'

"Belediye ajans işi değil, gönül işidir. Halkla beraber yürürseniz, kıymetli olursunuz" diye konuşan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derdimiz siyaset yapmak değil ama tüm siyasilerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Milletimize rağmen iş olmaz, milletle beraber iş olur. Halkla beraber dertleri paylaşarak toparlanmaya çalışılır. Bu memlekette 85 milyon insan beraber yaşayacağız. Farklı düşünebiliriz. Partilerimiz farklı olabilir. Dinlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir. Ama 85 milyon bu ülkenin kalkınması için omuz omuza yol yürüyeceğiz. Yeri geliyor, Turkovac yok diye açıklama yapılıyor. Bir başkası Yunanistan’da da manşet oluyor. Bunları kabul etmiyoruz. Muhalefet demek, savaşmak demek değildir. Küfretme hakkı değildir, hakaret hakkı değildir. Muhalefet, ülke daha iyi olsun diye yarışma yapmak demektir, daha iyisini söylemektir. Sen yapamadın, ben yapayım demektir. Ama küfürlere sahip çıkan, Turkovac gibi dünyada çok az ülkenin yaptığı aşı çalışmasını yokmuş diye dünyaya söyleyen bir anlayışın hiç kimseye faydası yoktur. Ne olursa olsun Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye’mizi pandemiye ve dünyadaki krize rağmen büyütmeye devam edeceğiz. Biz artık zincirlerini kıran bir Türkiye’de yaşıyoruz. Biz artık büyüyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Güçlü, büyük Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz" diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, açılışın ardından AK Parti Çan ilçe Başkanlığı binasında parti teşkilatıyla bir araya geldi.

"CHP ZİHNİYETİ İSTANBUL'DA KARA ÇAKILDI"

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında, siyasetin kendilerine göre önemli hizmet olduğunu belirtti. Siyaseti, hakikatin ve hizmetin değil hakaretin ve algının aracı olarak görenlerin de mevcut olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "CHP'li belediye yönetiminin 1 hafta önce meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli tedbirleri almayarak, İstanbulluyu maruz bıraktığı durum, hepimizin gözü önünde cereyan etti. Burada aslında olup biten hadise, CHP zihniyetinin İstanbul'da tam manasıyla kara çakıldığı gerçeğidir. Olgular yerine algılarla siyaset yapıldığı, İstanbul'da yaşanan hadiseler bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

Akbaşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonra İngiltere'ye gittiğini belirterek, şunları kaydetti: "Döndükten sonra bir televizyon kanalına çıkmak suretiyle, Kanal İstanbul projesini yaptırmamak için kampanya başlatacağını ilan etmiş, malum politika bir kampanyaya dönüştürülmüştü. Bu karda kışta İstanbul'un sorunuyla ilgilenmesi gerekirken, büyükelçi ile yemeğe hazırlanma hususunda canhıraş bir şekilde hareket edildiği toplumun gözü önünde cereyan etti. Bu büyükelçi buluşması gözlerden saklanmak istendi. Zira Sayın Kılıçdaroğlu da büyükelçilere mektup yazarak, Kanal İstanbul'un engellenmesi gerektiğini ifade etmişti. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu, 3 saatini büyükelçiye ayıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na hesap sordu mu? Yoksa 'sende mektup yazmıştın' cevabını alırım diye çekindi mi? Bu kamuoyu tarafından gerçekten merak konusu. 1 ayda 4 kere bir büyükelçi ile görüşen bir parti genel başkanı var. Büyükelçilere mektup yazan, Türkiye'nin projelerinin engellemeye çalışan 'beraber hareket edelim' diyen bir muhalefet lideri var. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bu trafiğe katılması milletimizin merakına mucip. Bunlara kendilerinin açıklama yapması gerekiyor. Saatlerce bir büyükelçiyle yemek yemesini Sayın Kılıçdaroğlu nasıl izah ediyor? Malum cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili CHP'nin bir büyükşehir belediye başkanı, uluslararası karar vericilerin adayı belirleyeceğine dair bir açıklamada bulunmuştu. Bu çerçevede bir görüşme trafiği midir?"

'BU TEKLİF KABUL EDİLEMEZ'

Akbaşoğlu, CHP'nin TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sunduğunu belirterek, "Bu kanun teklifi cumhurbaşkanlarına yapılan hakaretin suç olmaktan çıkarılmasıyla ilgili. Bu konu Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılmış bir düzenleme değildir. Hakaret bütün hukuk sistemlerinde suç olarak düzenlenmiştir. Bu noktadaki hiçbir geçerliliği olmayan bu teklifin kabul edilemez olduğunu ifade etmek isterim. Absürt ve kabul edilemez bir tekliftir. Biz her zaman düşünce, ifade hürriyetinden yanayız. Düşünce ve ifade hürriyetinin genişletilmesinde her zaman AK Parti öncü rol oynamıştır. Her türlü düşünceye 'evet' ancak her türlü hakarete 'hayır' diyen bir ilkeyi benimseyen partiyiz" diye konuştu.

'YAMALI BOHÇA İTTİFAKI'

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' sözü ile İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun 'Demokrasi ve hukukun yegane adresi Ankara'dır' sözlerinin hatırlatılması üzerine, "HDP'nin tam göbeğinde bulunduğu adına 'Millet İttifakı' dedikleri ittifak bir yamalı bohça ittifakı. Birbirine benzemezler, farklı eller tarafından bir araya getirilmiş ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden birleştirilerek bir strateji belirlenmiş olarak devam ediyor. Bu yamalı bohça ittifakının dikişlerinin Haziran 2023'e kadar kadar tutmayacağı, patlayacağı her olayda kendini gösteriyor" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu ayrıca seçim kanunu ile ilgili olarak ise "İnşallah yakın zamanda kamuoyunu bilgilendireceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.