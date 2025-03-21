Ekrem İmamoğlu soruşturmasında gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı: CHP’ye destek karşılığında örgüte yardım ettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Kent Uzlaşısı” ve Medya A.Ş’deki yolsuzluklara ilişkin soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın arasında bulunduğu 106 kişiye yönelik başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

İBB ÇALIŞANI GİZLİ TANIK OLDU

Öğrenilen bilgiye göre Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir kişinin gizli tanık olduğu ortaya çıktı. Gizli tanığın verdiği ifadede 2024 yerel seçimlerinde DEM partinin seçimlerde CHP’yi desteklemesi için iki parti arasında bağlantı kurulduğu belirtildi. İki parti arasındaki bu bağlantının ise, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın sağladığı belirtildi. Gizli tanık, kurulan bağlantı sonrası para trafiğinin ise Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiğini anlattı.

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Soruşturma kapsamında bir terör örgütü mensubunun da ifadesinin alındığı da öğrenildi. Örgüt mensubu verdiği ifadede, büyük şehirlerde belediyeler vasıtasıyla, örgüte finans sağlanması, örgüt mensuplarının ve ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacını güttüğünü anlattı.

CHP’NİN DESTEKLENMESİ KARŞILIĞINDA ÖRGÜTE YARDIM ETTİLER

Gizli tanık ifadelerinin dışında savcılık Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan’ın terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Azad B. İle bir çok irtibatları tespit edildi. Azad B.’nin danışmanlık ve anket şirketi üzerinden Ekrem İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyayı da yönlendirdiği iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin CHP’nin desteklenmesi karşılığında terör örgütünün metropollerde etkinliğini arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısına bilerek yardım ettikleri iddia edildi.