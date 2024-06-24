Ekonomik güven endeksi açıklandı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldığını açıkladı.
24.06.2024 - 10:40 | | ANKARA, (DHA)
TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.