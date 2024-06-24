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Ekonomik güven endeksi açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldığını açıkladı.

24.06.2024 - 10:40 | | ANKARA, (DHA)
Ekonomik güven endeksi açıklandı!

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

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