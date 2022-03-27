Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte Ehliyet değişimi için gerekli belgeler!

Sürücü belgesi değişiminde son tarih belli oldu. Yeni yılla birlikte kullanım dışı kalacak eski ehliyetlerini değiştirmeyen ve bu şekilde araç kullananla idari para cezası uygulanacak. Pek çok kişi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarıların ardından ehliyet değişimi için sürecin nasıl işlediğini merak ediyor. Peki, Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet ve kimlik birleştirme için son tarih ne zaman? Ehliyet dönüşümü ne zaman bitiyor? İşte Ehliyet değişimi için gerekli belgeler!

EHLİYET DÖNÜŞÜMÜ NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gerektiğini açıklamıştır. Belgelerini değiştirmeyerek araç kullananlara idari para cezası uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler 'Alo 199' çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da 'nvi.gov.tr'den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak, nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTTye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyor.

Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacakların eski tip sürücü belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrca 15 TL başvuru ücretini başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'https://ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırmaları, sağlık kuruluşlarına giderek 'sürücü olur' raporu almaları gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Sürücüler, 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesini yenileyebiliyor.

ESKİ EHLİYET KULLANMANIN CEZASI NE?

Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak.

31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.