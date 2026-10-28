Şırnak’ta 15 bin kişi günlerdir elektriksiz! Halk sokağa döküldü

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Kumçatı beldesinde Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEDAŞ), elektrik sayaçlarının direklerin üzerine çıkarılmasına yurttaşlar tarafından izin verilmediği gerekçesiyle beldede her geçen gün yaşanan mağduriyetler artıyor.

15 BİN KİŞİ GÜNLERDİR ELEKTRİKSİZ

Elektrik kesintisi, Kumçatı’da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Esnaf iş yapamaz hale gelirken, evlerde saklanan gıdalar bozuldu. Sıcak su ihtiyaçlarını odun ateşinde karşılayan vatandaşlar, geceleri pilli ışıldaklarla aydınlanıyor.

Kesintilere tepki gösteren belde sakinleri çocuklarını okula göndermezken, sokak aydınlatmalarının çalışmaması, Şırnak-Cizre kara yolunda kaza riskini artırıyor. Bazı vatandaşlar jeneratörlerle elektrik ihtiyacını karşılamaya çalışırken, imkânı olmayanlar telefon ve ışıldaklarını şarj etmek için elektrik bulunan ev ve iş yerlerine gitmek zorunda kalıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİNE TEPKİ: YOLLARI KAPATTILAR

Şırnak’ın Kumçatı Beldesi’nde 6 gündür devam eden elektrik kesintileri vatandaşların tepkisine neden oldu. Kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşayan belde sakinleri, seslerini duyurmak için eylem yapıyor.

Eylem sırasında belde içerisinden geçen eski Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatılırken, yolda lastikler yakıldı.

Kumçatı’da vatandaşlar, günlerdir devam eden elektrik kesintilerinin sona ermesini ve sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.