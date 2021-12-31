GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemEhliyet sınavında akılalmaz yöntem! Polisler hayret etti
HaberlerGündem Haberleri Ehliyet sınavında akılalmaz yöntem! Polisler hayret etti
ABONE OL

Ehliyet sınavında akılalmaz yöntem! Polisler hayret etti

Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir şahsın kurduğu düzenek pes dedirtti. Şüphe üzerine arama yapılan şahsın üzerinden elbisesinin yaka kısmının içine dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık ele geçirildi. Kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edilen şahıs, olay sonrası sınır dışı edildi.

31.12.2021 - 12:55 |
ABONE OL

Olay, geçtiğimiz haftalarda Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi'nde bulunan E-sınav merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, A.M. isimli yabancı uyruklu bir şahıs, ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine geldi. Şahıs, sınav alanına girmek için X-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi.

Ehliyet sınavında akılalmaz yöntem Polisler hayret etti

KULAKLIK DÜZENEĞİ PES DEDİRTTİ

Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın kıyafetinin yaka kısmına dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık düzeneği ele geçirdi. Şahsın üzerindeki kopya düzeneğinin görevliler ve polis ekipleri tarafından tespit edildikten sonra güçlükle sökülerek çıkarılmaya çalışılması ise dikkat çekti. Şahsın kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edildi.

Ehliyet sınavında akılalmaz yöntem Polisler hayret etti

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Bağcılar'da 4 katlı binada yangın!

Bağcılar'da 4 katlı binada yangın!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

Ehliyet sınavında akılalmaz yöntem! Polisler hayret etti

Ehliyet sınavında akılalmaz yöntem! Polisler hayret etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağcılar'da 4 katlı binada yangın!

Bağcılar'da 4 katlı binada yangın!

Sıradaki Haber
TOGG'un en kritik parçası! 10 yıldır bu merkezde üretiliyor

TOGG'un en kritik parçası! 10 yıldır bu merkezde üretiliyor

Sıradaki Haber
Çifte zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri alacak, enflasyon zammı dışında 500 TL...

Çifte zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri alacak, enflasyon zammı dışında 500 TL...

Sıradaki Haber
İsrail'de flaş aşı kararı! 4. doza onay çıktı

İsrail'de flaş aşı kararı! 4. doza onay çıktı

Sıradaki Haber