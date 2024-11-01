Ehliyet sÄ±navÄ±na kopya dÃ¼zeneÄŸi ile girdi, gÃ¶zetmenin dikkati sayesinde yakalandÄ±

KÄ±rÅŸehir Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda, ehliyet sÄ±navÄ±nda kopya Ã§ekmek amacÄ±yla kullanÄ±lan Ã§eÅŸitli cihazlar ele geÃ§irildi.

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SÄ±nava giren H.B.'nin Ã¼st aramasÄ±nda internet Ã¼zerinden baÄŸlantÄ± kurabilen 1 mobil WiFi cihazÄ±, 1 casus kulaklÄ±k, 1 dÃ¼ÄŸme ÅŸeklinde gizlenmiÅŸ kamera ve sim kart entegre edilmiÅŸ kredi kartÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde bir cihaz bulundu.

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SÃ¶z konusu dÃ¼zeneklerin sÄ±nav sÄ±rasÄ±nda kopya Ã§ekmeye yÃ¶nelik olarak Ã¶zel olarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. H.B. hakkÄ±nda 'Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun'a gÃ¶re adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.