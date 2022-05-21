Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem! Uygulama resmen başladı, artık herkes için geçerli...

Ehliyet, kimlik ve pasaportlarla ilgili son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na katıldı. Yeni pasaportun farklı özellikleri olduğunu söyleyen Soylu, “‘Data page’ yani aslında bütün bilgilerin içerisinde olduğu sistem, şuanda kullandığımız pasaportun yüzde 40 daha incesi. Şu anda kullandığımız yani yurt dışında yaptırdığımız bu pasaportlardan güvenlik kodları ve güvenlik parametreleri çok daha fazla olan ve buna ait de bir çok güvenlik sertifikası olan bir pasaport inşallah hem pasaportumuzu hem ehliyet kimlik kartımızı hem de Türk vatandaşı olup da yabancı ülkede yaşadığı için Türk vatandaşlığından çıkanlara verdiğimiz mavi kartımızı cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha güvenlik önlemleri daha yüksek bir şekilde vatandaşımızla buluşturacağız” diye konuştu.

“Kimliği ehliyete yükleyebileceğimiz yeni bir süreç başlatıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Darphanenin çok önemli çalışmalarının olduğunu hatırlatan Soylu, “Hakikaten çok başarılı bir iş çıkarıldı. Normal pasaport basılıyordu zaten. Ama bu ‘data page’ içerinde bulunan bu pasaport bizim açımızdan çok daha iyi ve doğru sonuçlar oluşturacak. Şuandaki ehliyette tek resim var. Şimdi çift pencere olacak ve çipli olacak. Onun da avantajı şu, ehliyetimiz bütün AB ülkelerinde kullanılabiliyor. Ehliyeti kimliğe yüklüyorduk şimdi kimliği de ehliyete yükleyebileceğimiz yeni bir adım ve süreç başlatıyoruz. Onu da darphaneyle birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

Parmak izi doğrulamada yerli programın yüzde 94,7 gibi bir oran tutturduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Bizim parmak izinin sayısallaştırılması algoritmamız, yabancı bir ülkeden satın almayla gerçekleşmişti. Bundan 2,5 yıl önce bunun çalışmalarına başladık ve HAVELSAN’la birlikte kurulan ortak bir şirketle bunu sağladık. Ve şimdi size vereceğim rakam dünyada bu konuda hemen hemen en iyi orana ulaşmış rakam. Bizim başka bir ülkeden satın alma yaptığımız şirketle sayısallaştığımız parmak izi yani parmak izinin doğrulanması veya alınması, yabancı şirketten bize satılan programda yüzde 82’ydi. Şimdi bizim son 2,5 yılda geliştirdiğimiz ve yüzbinlerce teyit ettiğimiz uygulamalı gördüğümüz program yüzde 94,7. Yani bu fuarın ne anlama geldiği, yerliliğin ve milliliğin ne anlama geldiği, bunun nasıl teşvik edildiğinin belki de en önemli süreçlerinden bir ve örneklerinden bir tanesini değerlendirdik” değerlendirmesinde bulundu.

KİMLİK YENİLEME İÇİN RANDEVU ALIMI

Eski kimliklerini yenileyecek olan vatandaşlar için yenileme başvurusu İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınıyor. Eski nüfus cüzdanlarını yenilemek isteyen vatandaşlar, randevu.nvi.gov.tr web sayfasından randevu alabilir. Ya da dileyen vatandaşlar ALO 199 telefon numarasından kimlik yenilemek için randevu temin edebilir.

BU ADIMLARI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ!

randevu.nvi.gov.tr internet adresine girdikten sonra 'T.C. Kimlik Kartı' başlığına tıklayın. Ekrana gelen uyarıyı okuduktan sonra 'Kabul Ediyorum' seçeneğini işaretleyerek randevu alma işlemine devam edin. Sonrasında açılan ekranda gerekli bilgilerinizi doldurun. Daha sonra randevu almak istediğiniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesini ve randevu tarihini seçin.

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Yeni kimlik kartı için aldığınız başvuru randevusuna giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı, geçici kimlik belgesi gibi üzerinde TC kimlik numarası yer alan resmi bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmek gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde fotoğraf çekilmediğini belirtelim.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Yeni çipli kimlik kartı almak için 37,5 TL ödemek gerekiyor. Online yapılan ödemeler, nüfus müdürlüğünün sisteminde görünüyor. Fakat nüfus müdürlüğüne giderken ödemenin yapıldığına dair makbuzu yanınızda bulundurmanızda fayda var.

2022 yılı için kimlik yenileme ücret tarifesi:

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 37,50 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 75,00 TL

YENİ KİMLİK ÜCRETİ İÇİN ÖDEME NEREYE YAPILIYOR?

-Vergi Dairesi Müdürlükleri'ne,

-Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,

-Gelir İdarisi Başkanlığı'na ait internet sayfasından,

-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu.nvi.gov.tr ve alo199.nvi.gov.tr internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan,

-PTT şubelerinden ödeme yapabilirsiniz

KİMLİK YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

Eski nüfus cüzdanları 1 Ocak 2024 tarihinden sonra geçerli olmayacak. Fakat kimlik yenileme işlemleri yapılmaya devam edecek. Yenileme işlemlerinin son tarihi için herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yeni çipli kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenmesi gerekecek.

YENİ KİMLİK KARTI NE ZAMAN TESLİM EDİLİYOR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yapılan başvuru işleminin ardından yeni kimlik kartı, kişinin beyan ettiği adrese ve kişiye PTT aracılığı ile teslim ediliyor. Teslimat ortalama bir hafta içerisinde tamamlanıyor.

ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNİ YENİLEME: DİKKAT, CEZASI VAR!

Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesi gereği "Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak " fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

2022 EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NELER?

Kimlik Belgesi, sürücü sağlık raporu, sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı, 1 adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, adli sicil belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

2022 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YIL

Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.