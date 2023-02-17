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EGM'den yeni açıklama: Provokatif paylaşımlarda bulunan 21 kişi tutuklandı

Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı. 117 şahıs gözaltına alındı, 21'i tutuklandı.

17.02.2023 - 10:34 | | İHA
EGM'den yeni açıklama: Provokatif paylaşımlarda bulunan 21 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yeni açıklama geldi. Açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı. 117 şahıs gözaltına alındı, 21'i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı." denildi.

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