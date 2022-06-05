EGM'den uyuşturucu tacirlerine operasyon! 288 şüpheliden 97'si tutuklandı

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında 21 Mayıs 2021 tarihinde turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illeri ve turistik diğer şehirleri de kapsayan 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı, 5 Ekim 2021 tarihinde 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 ve 24 Aralık 2021 tarihinde 30 ilde Tırpan kod adlı ülke genelinde eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirildi.

315 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye'nin sahil şeridinde bulunan vatandaşlarımız üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan ve ülke turizmini olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik Yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını ve söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara yönelik 26 Mayıs 2022 tarihinde Müsilaj kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilerek toplam 315 şüpheli şahıs hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verildi.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2630 adet fişek, 30 adet bıçak, 4 adet muşta, 12 adet pala, 3 adet kılıç, 1 adet kelepçe, 1 adet hassas terazi, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, 1.605.000 TL, 10.000 euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

97 ŞAHIS TUTUKLANDI

EGM'nin açıklamasında, "Söz konusu operasyonlar neticesinde; yakalanarak gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 288 şüpheli şahıstan 97’si tutuklanmış, 66’sı adli kontrol kararı ile 125 ise tedbir uygulanmadan serbest bırakılmıştır. Firari 27 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.