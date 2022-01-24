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EGM'den kış lastiği uyarısı! Denetimler arttırılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunluğunu hatırlatarak, bu konuda denetimlerin arttırılacağını ve kış lastiği kullanmayan sürücülere cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

24.01.2022 - 15:31 |
EGM'den kış lastiği uyarısı! Denetimler arttırılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yoğun kar yağışının ardından ulaşımda yaşanan aksaklıklara mahal vermemek için sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde son bir haftadır soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle başta çekici, kamyon, otobüs türü büyük araçlar olmak üzere bir kısım sürücülerin tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen kar koşullarına uygun kış lastiği kullanmamaları, uygun olmayan, yıpranmış, diş derinliği yetersiz lastiklerle yola devam etmek istemeleri sonucu kayarak yoldan çıkmaları, karayolu üzerinde makaslama tabir edilen şekilde yolda kalmaları ve trafik kazasına karışmaları nedeniyle ulaşımda aksama ve yol kapanmaları ile mağduriyetler yaşanmaktadır.

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yukarıda bahsi geçen ticari araçlarda her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunluluğu bulunmakta olup, karayollarında yaşanmakta olan kardan kaynaklı olumsuzlukların önlenmesi ve ulaşımın kesintisiz devam ettirilmesi amacıyla sürücülerin gerekli hassasiyetleri en üst seviyede göstermeleri, aksine hareket edenlerle ilgili olarak yaptığımız denetimlerde cezai müeyyidelerin tavizsiz bir şekilde uygulanmasına devam edilecektir. Ayrıca hususi araç sürücülerinin kendi güvenliklerini sağlamaları, diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye sokmamaları ve mağdur olmamaları için standartlara uygun ve yeterli diş derinliğine sahip lastiklerle yola çıkmaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları gerekmektedir" denildi.

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