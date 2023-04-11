EGM duyurdu! Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimi ve İstihbarat Başkanlığının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Ç. İstanbul’un Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalandı.