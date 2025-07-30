EGM boş plaka sorgulama nasıl yapılır? E-devlet ile boş plaka sorgulama var mı?

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EGM boş plaka sorgulama, araç sahiplerinin yeni bir plakaya sahip olma adına yapmaları aktivitelerden biri. Önceleri nispeten daha kolay yapılabilen bu işlem için seçenekler artık oldukça daralmış durumda. Peki EGM boş plaka sorgulama nasıl yapılabilir?

Boş plaka sorgulama önceden nasıldı?

Önceden boş plaka sorgulama işlemi e-devlet üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyordu, ancak bu hizmet 2020 yılında kaldırıldı. Daha sonra Sigortam 360 uygulaması üzerinden tüm şehirler için boş plaka sorgulaması yapılabilmişti, fakat bu imkan da sonradan kullanımdan kalktı. Bir dönem, internet üzerinden il emniyet müdürlüklerinin web siteleri (örneğin ankara.pol.tr/plaka-tahsis-islemleri) aracılığıyla sorgulama yapılabiliyordu, ancak şu anda bu sayfalara girildiğinde işlemin artık online gerçekleştirilemediği belirtiliyor.

EGM boş plaka sorgulama nasıl yapılır?

Şu an için boş plaka sorgulama yapmanın tek yolu, bizzat Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne başvurmak. Ancak plaka tahsis işlemlerinin web sitelerine entegre edilmesiyle birlikte, yakın gelecekte yeniden internet üzerinden boş plaka sorgulama yapılabileceği öngörülüyor.