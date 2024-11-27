Eğitime kar molası! İşte okulların tatil edildiği iller

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kaydedildi.

Asarcık ilçesindeki tüm okullarda eğitime 27 Kasım 2024 Çarşamba günü ara verildiği aktarılan açıklamada, Ayvacık, Çarşamba, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde ise kırsal mahallerdeki okullarda eğitime ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZURUM

Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda soğuk hava ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Buna göre 27 Kasım'da Uzundere, Tortum, Tekman, Pasinler, Karayazı, Oltu, Narman ve Olur ilçelerinin genelinde, Horasan, Çat, Aşkale'de ise taşımalı ve kırsal mahallelerdeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

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Ayrıca ilçe genelinde eğitime ara verilen yerlerde hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı

BİTLİS

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde eğitime bugün ara verildi.

Bahçesaray Kaymakamlığından yapılan açılamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

ÇORUM

Oğuzlar Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı sebebiyle 27 Kasım Çarşamba günü, 1 gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Oğuzlar'da kar yağışı sonrası oluşan olumsuz hava şartları ve yüksek kesimlerde buzlanma kaynaklı oluşabilecek tehlikeler nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerimize tedbir amaçlı 27 Kasım Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

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ARTVİN VE GİRESUN

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar nedeniyle 2, Giresun'un bazı ilçelerinde ise 1 gün eğitime ara verildi.

AKSARAY

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 2 gün boyunca süren yoğun kar yağışıyla birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve özel eğitim okulundaki öğrencilerin eğitimine ara verildiği ifade edildi.

HAKKARİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının gece saatlerinde de devam edeceği belirtildi.