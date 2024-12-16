GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Eğitime kar engeli! Valilik duyurdu

Eğitime kar engeli! Valilik duyurdu

Bolu'nun Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

16.12.2024 - 07:09 | | DHA
Eğitime kar engeli! Valilik duyurdu

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerimizdeki resmi ve tüm özel eğitim kurumlarımızda 16 Aralık 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Söz konusu ilçelerimizde bulunan kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

GÜNCEL HABERLER

Altında ibre tersine döndü! Rekor üstüne rekor kıran altının düşüş nedeni belli oldu

Altında ibre tersine döndü! Rekor üstüne rekor kıran altının düşüş nedeni belli oldu

Asgari ücrette ikinci toplantı için geri sayım! İşte konuşulan zam oranı

Asgari ücrette ikinci toplantı için geri sayım! İşte konuşulan zam oranı

Gaziantepli kadın girişimci atık camlara yeniden hayat veriyor!

Gaziantepli kadın girişimci atık camlara yeniden hayat veriyor!