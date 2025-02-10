Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışı birçok ilde etkili oluyor. Bu çerçevede birçok ilde okullar tatil edildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden, İlçe Hıfzıssıhha kararına istinaden, 10 Şubat Pazartesi günü itibarıyla sadece taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise yarın eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.

SİNOP

Sinop'un Gerze ve Dikmen ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Eğitime ara verilen okulların listesine "https://meb.ai/kwe9EI" adresinden ulaşılabilecek.

SAMSUN

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun'un Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı bazı okullarda öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı belirtildi.

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ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, "10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrenciler (örgün, yaygın eğitim ve yükseköğretim) ise yarın eğitim öğretime devam edecek.