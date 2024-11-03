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Ege Denizi'nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

03.11.2024 - 20:25 |
Ege Denizi'nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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