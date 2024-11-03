Ege Denizi'nde korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
03.11.2024 - 20:25 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2024
Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-11-03
Saat:20:03:57 TSİ
Enlem:40.07722 N
Boylam:23.14722 E
Derinlik:6.45 km
Detay:https://t.co/78zvXP5vOt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi