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Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

15.04.2025 - 18:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Ege Denizi'ndeki Bulamaç Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bot Bulamaç Adası yakınlarında battı.

Adada bulunan Yunan ekipler, kazadan 40 kişinin kurtulduğunu tespit etti, sahilin kayalık kısmında ise 2 kadının cesedini buldu.

Kazada hayatını kaybeden kadınlardan birinin hamile olduğu tespit edildi.

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