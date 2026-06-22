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Son yılların rekoru geldi: Tokat'ta o noktada sürpriz yaşandı

22.06.2026 - 13:25Güncellenme Tarihi:

Tokat'taki Kemer Yaylası'nda bulunan Gökçeyol Göleti, son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

1Son yılların rekoru geldi: Tokat'ta o noktada sürpriz yaşandı

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kemer Yaylası'ndaki Gökçeyol Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

2Son yılların rekoru geldi: Tokat'ta o noktada sürpriz yaşandı

Doğal güzelliği, çam ormanları ve serin havasıyla bölgenin önemli mesire alanlarından biri olan gölet, su seviyesindeki dikkat çekici yükselişle havadan görüntülendi.

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3Son yılların rekoru geldi: Tokat'ta o noktada sürpriz yaşandı

Drone ile kaydedilen görüntülerde, gölet çevresindeki yolun sular altında kaldığı, kıyıdaki bazı ağaçların ise gölün içerisinde kaldığı görüldü.

4Son yılların rekoru geldi: Tokat'ta o noktada sürpriz yaşandı

Kemer Yaylası'nın dört mevsim ayrı güzellik sunduğunu belirten Serkan Aydın, göletteki yükselişin yağışlardan kaynaklandığını söyledi.

5Son yılların rekoru geldi: Tokat'ta o noktada sürpriz yaşandı

Aydın, "Burası Tokat'a 35 kilometre uzaklıktayız. Kemer Yaylası'ndayız. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı ağaçlarımız suyun içinde kaldı. Burada yol da vardı, o da suyun içinde kalmış. Güzel bir yayladır. Herkesi bekleriz" dedi.

6Son yılların rekoru geldi: Tokat'ta o noktada sürpriz yaşandı

Yeşilin ve mavinin buluştuğu Gökçeyol Göleti, yükselen su seviyesiyle birlikte doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

7Son yılların rekoru geldi: Tokat'ta o noktada sürpriz yaşandı