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Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.05.2024 - 08:10 |
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Karaburun ilçesinin 45 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Saat 07.57'de meydana gelen deprem, İzmir'de hissedildi.

İzmir Karaburun'da meydana gelen depremin öncesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha hissedildi. 

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