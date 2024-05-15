Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Karaburun ilçesinin 45 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Saat 07.57'de meydana gelen deprem, İzmir'de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.60 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-05-15
Saat:04:57:55 TSİ
Enlem:38.95917 N
Boylam:26.05111 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/cHBpPWoOYe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İzmir Karaburun'da meydana gelen depremin öncesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [50.17 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-05-15
Saat:04:56:33 TSİ
Enlem:38.93472 N
Boylam:25.95083 E
Derinlik:9.74 km
Detay:https://t.co/LmJ8pMHgk9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi