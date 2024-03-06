Efe Deprem öldü mü? Seksenler Efe Deprem kimdir, neden öldü, nereli?

Seksenler dizisinde 'Zafer' karakterine hayat veren oyuncu Efe Deprem dün akşam hayatını kaybetti. Peki, Efe Deprem kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Efe Deprem neden öldü?

EFE DEPREM KİMDİR?

Efe Deprem, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Kenter Tiyatrosu'nda tamamlayan Deprem, Badem Şekeri adlı TV film serisindeki rolüyle tanınmdı. Ayrıca, ‘Ardiye Tiyatro’nun da kuruculuğunu üstlendi. Kendi kurduğu sahnede ilk olarak ‘Geri Dönüştürülemeyenler’ isimli oyunla sahne alan başarılı oyuncu, ayrıca o süreçte Emre Kınay’ın da büyük desteğini almış ve Duru Tiyatro’da da seyirci karşısına çıkmıştır.

Galata Perform’da 35 hafta sahne alan oyuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Genç Günleri’ isimli festivalinde de sahne almıştır.

Burcu Altın ile dünyaevine giren oyuncunun nikah şahitliğini Haldun Dormen ve Kandemir Konduk yaptı.

Haldun Dormen, Göksel Kortay gibi usta isimlerde birlikte çalışan Deprem, Kibarlık Budalası ve Düşük Şehir İhtimali gibi oyunlarda da yer aldı.

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Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Pulsar, Yer Gök Aşk, Gonca Karanfik, Veda, Badem Şekeri 2, Aşk Oyunu, Kefare gibi yapımlarda da yer aldı.

EFE DEPREM NEDEN ÖLDÜ?

Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Zafer' karakteriyle bilinen oyuncu Efe Deprem, Şişli'de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

EFE DEPREM FİLM VE DİZİLERİ

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Oyun Karıştı / Paul - 2018

Düşük Şehir İhtimali / Oyuncu - 2016

Kibarlık Budalası / Oyuncu - 2007

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kefaret (Mehmet, TV Dizisi 2020-2021)

Badem Şekeri 5 (TV Filmi 2017)

Badem Şekeri 4 (TV Filmi 2017)

Badem Şekeri 3 (TV Filmi 2017)

Badem Şekeri 2 (TV Filmi 2017)

Badem Şekeri (TV Filmi 2017)

Sevimli Tehlikeli (Kenan, Sinema Filmi 2015)

Bir Gece (Kemal, Sinema Filmi 2015)

Aşk Oyunu (Komutan, Sinema Filmi 2014)

Evim Sensin (İşçi, Sinema Filmi 2012)

Veda (Ali Metin Çavuş, Sinema Filmi 2010)