GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Edirne'de tarlaya gübre için gitti, kahreden haber geldi

19.03.2026 - 09:47

Kaynak: İHA

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde tarlaya gübre atmak için yola çıkan çiftçi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Esetçe'de yaşayan Hasan Deniz(56), dün ikindi vakti tarlasına gitmek üzere traktörüyle yola çıktı. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Deniz'in kullandığı traktör devrildi.

İLGİLİ HABER

Türkiye'de ilk kez Antalya'da yapıldı! Mezarlara özel paket 1.500 liradan başlıyor
Türkiye'de ilk kez Antalya'da yapıldı! Mezarlara özel paket 1.500 liradan başlıyor

Devrilen traktörün altında kalan Deniz'i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Deniz'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Güncel Haberler

Suudi Arabistan’da acil durum toplantısı! Türkiye dahil 11 ülkeden ortak bildiri
#Gündem

Suudi Arabistan’da acil durum toplantısı! Türkiye dahil 11 ülkeden ortak bildiri

Çanakkale Şehitleri Sabiha Gökçen'in kulesinde anıldı!
#Gündem

Çanakkale Şehitleri Sabiha Gökçen'in kulesinde anıldı!

Mersin'de vahşet! Çocuklarının yanında boşanma aşamasındaki eşini katletti
#Gündem

Mersin'de vahşet! Çocuklarının yanında boşanma aşamasındaki eşini katletti