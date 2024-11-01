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Edirne'de Cadılar Bayramı için seçtikleri kıyafetle vatandaşı korkuttular

Edirne'de düzenlenen 'Cadılar Bayramı' etkinliğine katılmak için İstanbul'dan giden iki arkadaş yaptıkları hareketlerle vatandaşı korkuttu.

01.11.2024 - 16:12 | | Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)
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İstanbul2dan Edirne'ye 'Cadılar bayramı' partisine katılmak için gelip, ellerine oyuncak tabanca alıp, üzerlerine çelik yelek giyerek vatandaşları korkutan 2 şüpheli, gözaltına alındı. 

Edirnede Cadılar Bayramı için seçtikleri kıyafetle vatandaşı korkuttular


Edirne'de polis ekipleri, önceki gece kentte seyir halindeki 39 NZ 749 plakalı otomobildeki kişilerin sokaktaki vatandaşlara silah göstererek korkuttuğu ihbarını aldı. Mobese kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobilin bir gece kulübü önünde olduğunu belirledi.

Edirnede Cadılar Bayramı için seçtikleri kıyafetle vatandaşı korkuttular

K.A. ve A.Ş.'nin burada yapılan kontrollerinde, üzerlerinde çelik yelek ile otomobilde 2 oyuncak tabanca olduğu tespit edildi. 'Cadılar bayramı' konseptiyle yapılan parti için İstanbul'un Silivri ilçesinden Edirne'ye geldiklerini belirten 2 kişi, bu sırada eğlence amaçlı vatandaşları korkuttuklarını söyledi. K.A. ile A.Ş., 'Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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Edirnede Cadılar Bayramı için seçtikleri kıyafetle vatandaşı korkuttular

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