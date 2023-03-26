'26 Mart Balkan Åžehitlerini Anma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 110'uncu yÄ±lÄ±nda Edirne'de SarayiÃ§i'ndekiÂ Balkan ÅžehitliÄŸi'nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Edirne Vali Vekili SÄ±dkÄ± Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon KomutanÄ± TuÄŸgeneral Mehmet CihanoÄŸlu, Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Ã‡akmak, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Suat DÃ¶nmez, kamu kurum ve kuruluÅŸ temsilcileriyle, gaziler ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DUALAR OKUNDU, KARANFÄ°LLER BIRAKILDI

ÅžehitliÄŸe Ã§elenk sunumuyla baÅŸlayan tÃ¶rende saygÄ± duruÅŸu eÅŸliÄŸindeÂ saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±,Â Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu. Ä°l MÃ¼ftÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Adem Ã–zsoy'un okuduÄŸu dualarÄ±nÂ ardÄ±ndan Vali Vekili Zehin ve beraberindekiler ÅŸehit 100 subay ve 400 erin adlarÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu ÅŸehitliÄŸe karanfiller bÄ±raktÄ±.Â

26 Mart Balkan Åžehitleri'ni Anma GÃ¼nÃ¼ programÄ±, Halk EÄŸitim Merkezi'nde YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Anadolu Lisesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan etkinlikle devam etti.

TÃ¶rende konuÅŸan lise mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tolga Ersoy, ÅžÃ¼krÃ¼ PaÅŸa komutasÄ±ndaki askerlerin Edirne'yi Balkan SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda 155 gÃ¼n kahramanca savunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ersoy, "Bizler inanÄ±yor ve biliyoruz ki; atalarÄ±mÄ±zÄ±n canlarÄ±nÄ± feda ettikleri bu topraklar, sonsuza kadar ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶lgesinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti olarak var olmaya devam edecektir" dedi. TÃ¶ren, Ã¶ÄŸrencilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 'BalkanlarÄ±n GÃ¶zyaÅŸÄ±' isimli gÃ¶steriyle son buldu.