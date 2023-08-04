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Edirne’de 720 kilo ‘damiana çayı’ ele geçirildi

Edirne’de, polis tarafından durdurulan kamyonette gümrük kaçağı 720 kilo 350 gram ‘damiana çayı’ ele geçirildi.

04.08.2023 - 15:34 | | İHA
Edirne’de 720 kilo ‘damiana çayı’ ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı kontrolde şüphe üzerine kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 36 çuvalda gümrük kaçağı 720 kilo 430 gram ‘damiana çayı’ ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y. ve S.K., gözaltına alındı. Öte yandan, Meksika ve Orta Amerika kültürlerine özgü ve satışı yasak olan damiana, uyuşturucu madde yapında kullanılıyor.

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