Edirne Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis ÅŸÃ¼phelilerine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Polis, yaklaÅŸÄ±k 4 ay sÃ¼ren teknik Ã§alÄ±ÅŸmalar, telefon incelemeleri ve MASAK analizleri sonucunda; 300 milyon 844 bin 684 lira iÅŸlem hacmine sahip yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis aÄŸÄ±nÄ± deÅŸifre etti.

EDÄ°RNE VE Ä°STANBUL'DA EÅž ZAMANLI BASKIN

Ekipler, belirlenen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. 6 Nisan'da dÃ¼zenlenen operasyonda Edirne'de 12, Ä°stanbul'da 2 olmak Ã¼zere toplam 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda; ruhsatsÄ±z 2 tabanca ele geÃ§irildi.

14 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rerken, soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 16'ya Ã§Ä±karken, ÅŸÃ¼phelilerin tamamÄ± adliyeye sevk edildi.