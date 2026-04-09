Tekirdağ'da tam 4 kuşaktır aynı ailede! Asırlık fabrikayı müzeye dönüştürdü: 140 yıllık antika makineler ziyaretçilerini bekliyor
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 4 nesildir ayçiçeği yağı üretimi yapan Mehmet Diktaş, 1929 yılında kurulan fabrikanın bir kısmını müzeye dönüştürdü. Müzede, 140'a yakın eski tip yağ makinesi sergileyen Diktaş, ailesinin hatırasını yaşatmak istediğini belirtti.
Ailesinin tek mesleğinin ayçiçeği yağı üretimi olduğunu belirten Diktaş, "Bu ailenin işi ayçiçeği yağı üretimi, başka bir işi yok. Biraz çiftçiliğimiz var. Fabrikamız 1929 yılında kurulmuş bir fabrika. O yıllardan itibaren bölgede susam ve ayçiçeği ekilmiş. Biz de ayçiçeği yağcılığına devam etmişiz. 1980'lere kadar bu fabrikalar geldi.
16 yağ fabrikası vardı şehrimizde. 8 tane rafinatör fabrika vardı, rafine yağ üretirlerdi. 16 tanesi tohum çalışırlardı. 1000'e yakın insan bu fabrikalarda çalıştı. Şehrin ekonomisi de bu fabrikalardı, başka bir şey yoktu burada. Ne deri fabrikası vardı ne tekstil vardı. Birkaç tane un fabrikası vardı, geri kalan hep yağ fabrikasıydı. 1980'lerde hızlı sanayileşmeyle birlikte küreselleşmiş firmalar da oluşmaya başladı. Rakamlar büyümeye başladı. Arkalarında bankalar var. Bu fabrikalar yavaş yavaş kapandı ve tarihin sayfalarında yerini aldı" diye konuştu.
Eski fabrikaların tek tek kapanmasının kendisini çok üzdüğünü, bu nedenle ilk olarak ilçenin yağ tarihini anlatan kitap yazdığını söyleyen Diktaş, “İki senede bu kitabı zor bitirdik. 380 sayfalık bir kitap oluştu, bu müzeyi de kapsayan bir kitaptı. Bu ailelere ulaştık, hatıralar kaybolmasın istedik.
Yani bunlar Çorlu'nun izi. Çünkü o dönemin yağ fabrikaları Türkiye'deki yağ üretiminin aşağı yukarı yüzde 40'ını yapıyordu. Çorlu deyince 1940 ile 1980 arasında yağ şehri olarak tanınırdı. Dolayısıyla kaybolup gitmesine gönlümüz razı olmadı. Bu müzeyi biraz da gerçekleştirmemizin sebebi bu, bir hatıra olsun istedik” dedi.
Mehmet Diktaş, en eski makinenin 1860 yılına ait olduğunu söyleyerek ileride müzeyi daha modern bir binaya taşımayı hedeflediklerini belirtti.
Diktaş, fabrikanın ve müzenin en çok çocuklar tarafından ziyaret edildiğini belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu konuda duyarlı davrandığını ve öğrencilerin burayı ziyaret ettiğini söyledi. Ziyaretler sırasında çocuklara bilgi verdiğini aktaran Diktaş, öğrencilerin büyük bir ilgi ve heyecanla dinlediğini ifade etti. Şehir dışından da yoğun ilgi olduğunu dile getiren Diktaş; belediye başkanları, milletvekilleri, eski Meclis Başkanı, Türk İslam Birliği yetkilileri ve büyükelçilerin de müzeyi ziyaret ettiğini kaydetti. Ancak müzenin şehirde yeterince bilinmediğine dikkat çeken Diktaş, henüz bir müze tabelasının bulunmadığını belirtti.