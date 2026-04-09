AVM'de dehşet anları... Yürüyen merdivene eli sıkışan 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivene eli sıkışan 3 yaşındaki T.B.’nin parmağı koptu.

Olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Ailesiyle birlikte alışveriş merkezine giden T.B.’nin eli, yürüyen merdivenden indiği sırada mekanizmaya sıkıştı. Sağ elinin serçe parmağı kopan çocuk için olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

DİYARBAKIR'A SEVK EDİLDİ

İlk müdahalesi Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan T.B., daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Aile, AVM yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.