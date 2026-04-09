AVM'de dehşet anları... Yürüyen merdivene eli sıkışan 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu
09.04.2026 - 13:26Güncellenme Tarihi:
Mardin Kızıltepe'deki bir AVM'de yürüyen merdivene eli sıkışan 3 yaşındaki T.B.'nin parmağı koptu. Kızıltepe Devlet Hastanesi'nden Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne sevk edilen küçük çocuğun ailesi AVM yönetimi hakkındaki suç duyurusunda bulundu.
Olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Ailesiyle birlikte alışveriş merkezine giden T.B.’nin eli, yürüyen merdivenden indiği sırada mekanizmaya sıkıştı. Sağ elinin serçe parmağı kopan çocuk için olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
DİYARBAKIR'A SEVK EDİLDİ
İlk müdahalesi Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan T.B., daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Aile, AVM yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.