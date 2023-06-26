Eczaneler bugün açık mı? 27 Haziran eczaneler açık mı, Arefe Günü ve bayram tatilinde eczaneler kapalı mı 2023, 9 günlük tatilde eczaneler çalışacak mı?
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 26 Haziran Pazartesi ile 27 Haziran Salı günü eczanelerin açık olup olmayacağı sorgulanıyor. Arefe günü bu yıl 27 Haziran Salı Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alınması sonrası “27 Haziran eczaneler açık mı, Arefe Günü ve bayram tatilinde eczaneler kapalı mı 2023?” sorularının yanıtı merak ediliyor.
Eczaneler bugün açık mı, 27 Haziran Salı günü eczaneler kapalı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin birleştirilerek 9 güne uzatıldığını açıklamıştı. Resmi tatilin 9 güne çıkmasının ardından eczanelerin 26-27 Haziran'da açık olup olmayacağı sorgulanmaya başlandı. Peki, Eczaneler bugün açık mı? 27 Haziran eczaneler açık mı, Arefe Günü ve bayram tatilinde eczaneler kapalı mı 2023, 9 günlük tatilde eczaneler çalışacak mı?
ECZANELER BUGÜN AÇIK MI, 27 HAZİRAN ECZANELER KAPALI MI?
26-27 Haziran resmi tatil kapsamında olmadığı için eczaneler açık olacak. 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
26-27 HAZİRAN NÖBETÇİ ECZANELER
26-27 Haziran il il ve ilçe ilçe nöbetçi eczanelerin listesine eczacılar odası üzerinden ulaşabilirsiniz.