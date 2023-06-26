Eczaneler bugün açık mı, 27 Haziran Salı günü eczaneler kapalı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin birleştirilerek 9 güne uzatıldığını açıklamıştı. Resmi tatilin 9 güne çıkmasının ardından eczanelerin 26-27 Haziran'da açık olup olmayacağı sorgulanmaya başlandı. Peki, Eczaneler bugün açık mı? 27 Haziran eczaneler açık mı, Arefe Günü ve bayram tatilinde eczaneler kapalı mı 2023, 9 günlük tatilde eczaneler çalışacak mı?

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI, 27 HAZİRAN ECZANELER KAPALI MI?

26-27 Haziran resmi tatil kapsamında olmadığı için eczaneler açık olacak. 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

26-27 HAZİRAN NÖBETÇİ ECZANELER

26-27 Haziran il il ve ilçe ilçe nöbetçi eczanelerin listesine eczacılar odası üzerinden ulaşabilirsiniz.