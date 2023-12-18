Ece Ronay ile birlikte 6 şüpheli sağlık kontrolüne götürüldü

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki 2 ayrı iş yerine farklı tarihlerde silahlı saldırı düzenlendi. Bilir'in şikayeti üzerine konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işyerlerine saldıran motosikletli şüphelileri tespit etti. Şüphelilere yönelik Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelileri azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonları incelenmek için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ise bugün adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne götürülecek.

SORUŞTURMADA YENİ DETAYLAR

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’in Pendik ve Kocaeli’ndeki 2 ayrı işyerine farklı tarihlerde silahlı saldırı düzenlendi. Bilir’in şikayeti üzerine konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işyerlerine saldıran motosikletli şüphelileri tespit etti. Şüphelilere yönelik 8 Aralık Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelileri azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadeler ortaya çıktı. İşyerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay’ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.

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ECE RONAY'IN SAVCILIKTA İFADESİ TAMAMLANDI

Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli’nde işyerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.Yapılan çalışmalarda iş yerine motosikletli kasklı kişilerin ateş ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık’ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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ECE RONAY’A ÖRGÜT SORUŞTURMASI

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", Yönetmek veya Üye Olmak", "Tehdit", "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Mala Zarar Verme", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İFADESİ 1 SAAT SÜRDÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen Ece Ronay ve 4 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü. Yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna sek edildi. Ece Ronay’ın ifadesi yaklaşık 1 saat sürdü.

ECE RONAY MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'nde bulunan iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay ve 5 kişi savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılıkta yaklaşık bir saat ifade veren Ronay hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilirken 4 kişi hakkında ise tutuklama talep edildi.

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3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Diğer 4 şüpheliden Mehmet Sedat Atılgan, Serhat Gögmen ve Uğur Elmacı 'silahla tehdit' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine, Berat Elmacı ise adli kontrolle serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi. Suça sürüklenen bir çocuğun ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosundaki işlemleri devam ediyor